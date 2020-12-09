Идея дня: развивающиеся рынки - более вероятный бенефициар смягчения политики мировых центробанков - "ВТБ Мои Инвестиции"

Развивающиеся рынки - более вероятный бенефициар смягчения политики мировых центробанков, и фокус инвесторов всё больше смещается на них в поиске доходности, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Рынки живут ожиданиями новых экономических стимулов - как со стороны бюджета, так и центральных банков. Эти ожидания, вероятно, уже заложены в цены. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут увеличения программы количественного смягчения на €500 млрд. Поможет ли это европейским акциям совершить новогоднее ралли? Вероятно, что не сильно. Причина - высокие ожидания из-за неоднократных и прозрачных сигналов руководства ЕЦБ. Если нет сюрприза, то сложно ждать и роста", - отмечают эксперты инвестбанка.

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