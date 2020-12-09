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09 декабря 2020 года 10:26
Идея дня: развивающиеся рынки - более вероятный бенефициар смягчения политики мировых центробанков - "ВТБ Мои Инвестиции"
Развивающиеся рынки - более вероятный бенефициар смягчения политики мировых центробанков, и фокус инвесторов всё больше смещается на них в поиске доходности, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Рынки живут ожиданиями новых экономических стимулов - как со стороны бюджета, так и центральных банков. Эти ожидания, вероятно, уже заложены в цены. В четверг состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут увеличения программы количественного смягчения на €500 млрд. Поможет ли это европейским акциям совершить новогоднее ралли? Вероятно, что не сильно. Причина - высокие ожидания из-за неоднократных и прозрачных сигналов руководства ЕЦБ. Если нет сюрприза, то сложно ждать и роста", - отмечают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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