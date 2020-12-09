Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция ЦБ РФ, инфляция в России, макростатистика в США:

- Глава Банка России Эльвира Набиуллина и зампред Алексей Заботкин выступят на онлайн-конференции, которую регулятор проводит 9 и 10 декабря;

- В 19:00 МСК будет опубликован отчёт по инфляции в России;

- В США выйдут данные по заявкам на ипотечные кредиты, оптовым запасам, а также еженедельная статистика по товарным запасам нефти и нефтепродуктов.

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