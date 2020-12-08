Рынки акций РФ и Бразилии по-прежнему обладают высоким потенциалом роста - ITI Capital

Фондовые рынки РФ и Бразилии по-прежнему обладают высоким потенциалом роста, так как они отстают по динамике котировок от рынков акций других экспортоориентированных стран, считают аналитики ITI Capital, добавив, что в целом инвесторы переходят в циклические сектора.

Как говорится в обзоре инвесткомпании, кроме акций, высокий потенциал роста сохраняется и на валютных рынках EM, особенно у рубля, который за неделю укрепился на 3%, но все еще сохраняет 10%-ный потенциал роста до конца I квартала 2021 года.

Эксперты также обращают внимание на акции глобальных нефтегазовых компаний, в частности BP plc, Exxon Mobil, Schlumberger, "ЛУКОЙЛа", TechnipFMC PLC, Eni, Occidental Petroleum, "Газпрома", у которых остается высокий потенциал роста котировок.

Кроме того, в числе самых недооцененных, как считают аналитики, все еще находятся нефтедобывающие и нефтесервисные компании: их акции торгуются на уровнях, которые соответствуют стоимость нефти марки Brent на уровне $40 за баррель, а нефти марки WTI - $35, что подразумевает как минимум 20%-ный потенциал роста.

Кроме нефтегазового сектора, хороший потенциал роста остается у авиатранспортного и авиастроительного секторов, считают аналитики.

Финансовый сектор, по оценкам экспертов, в настоящее время самый дорогой из циклических.

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