Ожидаемая сделка с "Учи.ру" усилит позиции Mail.ru в сегменте онлайн-образования - Sberbank CIB

Потенциальная покупка 25%-й доли в онлайн-сервисе "Учи.ру" усилит позиции Mail.ru Group в сегменте онлайн-образования, считают эксперты Sberbank CIB.

"Компания обладает значительными знаниями и опытом в области развития онлайн-обучения и видит большой потенциал роста в данной сфере. Наша прогнозная цена составляет 2696 руб. за GDR Mail.ru, что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 23% в течение 12 месяцев", -указывают аналитики Sberbank CIB.

Как сообщалось, Mail.ru Group объявила о покупке 25%-й доли в образовательном онлайн-сервисе "Учи.ру". Помимо Mail.ru, в сервис инвестируют РФПИ и РКИФ, сумма инвестиций не уточняется, в результате они получат миноритарную долю "Учи.ру". Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.

"Учи.ру" - платформа школьного образования, основанная в 2012 году. Сервис развивает свои проекты в России и за рубежом (США, Канада, Индонезия, Вьетнам и другие).

В 2019 году выручка "Учи.ру" составила 981 млн руб., чистая прибыль - 295,6 млн руб. Ожидается, что выручка сервиса по итогам 2020 года составит порядка 3 млрд руб., указывают в Mail.ru. Зарубежная выручка компании по итогам года может превысить $2 млн.

Mail.ru Group уже давно развивает направление онлайн-образования - как для школьников, так и для специалистов для развития профессиональных компетенций. В частности, компания развивает такие сервисы, как "Алгоритмика", Skillbox, GeekBrains и другие.

В целом рынок онлайн-образования в РФ в 2023 году может вырасти в три раза по сравнению с 2019 годом и превысить 140 млрд рублей, следует из презентации Mail.ru. В частности, ожидается, что рынок онлайн-образования для школьников, топ-игроком которого является "Учи.ру", также вырастет в три раза и достигнет 38 млрд рублей в 2023 году.

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