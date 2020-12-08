Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Незначительное снижение курса рубля к доллару и евро - следствие снижения интереса к риску, а также увеличения опасения последствий для мировой экономики из-за увеличения масштабов пандемии и новых карантинных мер в разных странах. Ограничения на передвижения вносят негатив в оценку перспектив восстановления спроса на нефть, из-за чего котировки также снижаются. Усиление санкционной риторики со стороны США в отношении Китая также добавляют нестабильности рынкам", - отмечает Tузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,94% и составила 48,33 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,83% и составила 45,38 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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