Среднесрочные покупки рубля на коррекции доллара выглядят привлекательно - "Открытие Брокер"

Открытие длинных среднесрочных позиций по рублю на попытках коррекции доллара весьма привлекательно в настоящее время, отмечается в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.

"Фундаментальные факторы в перспективе наступающего года не сигнализируют о существенных встречных ветрах для рубля. Излишней турбулентности мы также не ожидаем. Она могла быть обусловлена, к примеру, неожиданными экономическими санкциями в отношении РФ. Однако мы по-прежнему считаем, что ожидания резкого потепления отношений между Пекином и Вашингтоном, как только Джо Байден сядет в президентское кресло столь же преувеличены, сколь и ожидания введения в отношении РФ новых рестрикций. Первостепенная задача нового главы Белого дома и его администрации - внутренние экономические проблемы, обусловленные пандемией, а не активная внешняя политика", - указывает Шульгин.

Темпы вакцинации в 2021 г., по мнению эксперта, могут оказаться довольно высокими с учетом того, что фармацевтические компании, ожидая сейчас разрешения регуляторов на экстренное применение вакцин, действуют на опережение и подготавливают не только объем доз, но и создают дополнительные производственные мощности.

"Это может оказать поддержку ценам на нефть, которые вполне могут уверенно стабилизироваться выше $40/барр. или даже выше $45/барр., - полагает Шульгин. - При диапазоне колебаний в течение нескольких месяцев между $45 и $55 за баррель (Brent), с учетом сильного сезонного текущего счета РФ в первом квартале, курс USD/RUB вполне может опуститься до 71 или даже до 69 за доллар в первые месяцы весны. Поэтому в случае коррекции выше 75 за единицу валюты США видим привлекательными покупки рубля".

Индекс относительной силы RSI для USD/RUB вошел в зону перепроданности, сигнализируя о высоком потенциале коррекции. При этом это вовсе не означает незамедлительного восходящего отскока, считает эксперт "Открытие Брокер". Так, 12 декабря прошлого года RSI ушел ниже 30% и упал до 27,7% при курсе 62,7463. Однако прежде чем наступила восходящая коррекция, курс опустился до 61,4325. Соответственно, маловероятно, что рубль с учетом пройденного пути стремительно достигнет 72,00, не совершив предварительно коррекцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.