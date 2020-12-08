Основным фактором роста акций Tesla остается их включение в индекс S&P 500 - BCS Express

Основным фактором роста акций Tesla Inc. остается их включение в индекс S&P 500, говорится в комментарии BCS Express.

"Акции Tesla в понедельник выросли на 7,1% в ходе основной торговой сессии, а после закрытия - еще на 1,1%. Таким образом, капитализация компании составила $602,5 млрд, а исторический максимум стоимости акций пришелся на уровень $648. Основным драйвером роста остается включение акций Tesla в индекс S&P 500. В начале декабря аналитики Goldman Sachs также повысили свой таргет по акциям - с $455 до $780", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Джин Мюнстер, соучредитель и управляющий партнер Loup Ventures считает, что акции Tesla могут вырасти еще на 300% - до $2500 - в течение следующих трех лет, что увеличит рыночную капитализацию до более чем $2 трлн. Эксперт убежден, что Tesla станет революционером не только в автомобильной промышленности, подчеркивают аналитики BCS Express.

"Все эти факторы в совокупности продолжают позитивно влиять на рост акций Tesla. За последний месяц акции Tesla выросли на 46,5%, а с начала года - на 667%", - констатируют эксперты.

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