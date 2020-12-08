Курс евро к доллару через год может достичь отметки 1,24 USD/EUR1- Julius Baer

Курс евро к доллару через год может достичь отметки 1,24 USD/EUR1, сообщается в комментарии Julius Baer. По мнению главного экономиста банка Дэвида Коля, в долгосрочной перспективе евро получит дополнительную поддержку со стороны более слабого доллара США.

"Курс пары EUR/USD на прошлой неделе поднялся выше нашего краткосрочного прогноза в 1,20. В более долгосрочной перспективе евро имеет дальнейший потенциал для укрепления. На прошлой неделе мы уже повысили наш 12-месячный прогноз по паре EUR/USD до 1,24. Рост курса евро в основном вызван ослаблением доллара США. Перспективы доллара США зависят от скорости восстановления мировой экономики. Вероятность более сильного роста мировой экономики в 2021 году будет поддерживающим фактором в большей мере для стран с открытой экономикой, таких как еврозона, чем для США, которые сильнее ориентированы на внутренний рынок. Швейцарский франк, канадский доллар и шведская крона также получили поддержку на прошлой неделе, в том числе в связи с ослаблением доллара США", - отмечает Коль.

Эксперт банка ожидает, что ослабление доллара США начнет смягчаться, поскольку продажа доллара стала довольно популярной сделкой. Экономические индикаторы должны продемонстрировать некоторую слабость в краткосрочной перспективе в связи с мерами изоляции, которые в настоящее время принимаются для сдерживания второй волны коронавируса.

"Доллар США может получить поддержку со стороны более слабых данных о росте, - полагает специалист Julius Baer. - В более долгосрочной перспективе вакцинация должна обеспечить ускорение восстановления экономики и возобновить тенденцию ослабления доллара США. Ожидается, что евро и другие валюты, более чувствительные к циклическим колебаниям, получат поддержку благодаря этой долгосрочной тенденции. Сворачивание значительного объема наращенных коротких позиций по паре EUR/USD в последнее десятилетие является еще одним фактором поддержки для евро в долгосрочной перспективе".

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