"ВТБ Мои Инвестиции" увеличил в топ-10 акций США долю бумаг онлайн-ритейлеров

Новый состав топ-10 акций США Дивид. доходность на 12 мес. Потенц. доход Amazon.com Inc. 0,0% 19,7% Boston Scientific Corp 0,0% 26,9% Capri Holdings Ltd 0,0% -13,7% Comcast Corp. 1,8% 1,7% Electronic Arts Inc 0,0% 14,8% Goldman Sachs Group 2,2% 11,7% JPMorgan Chase & Co. 3,1% 0,3% Lumentum Holdings Inc 0,0% 20,3% NRG Energy Inc 3,6% 32,3% Southwest Airlines Co. 0,4% 2,2%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив долю бумаг онлайн-ритейлеров, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на онлайн-ритейл как один из наиболее привлекательных секторов в краткосрочном периоде, - указывают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". "Фиксируем прибыль в акциях Foot Locker, одной из крупнейших сетей продаж спортивной одежды и обуви, которые с момента включения в модельный портфель выросли на 50%. Сохраняем долгосрочно позитивный взгляд на компанию и индустрию, однако на данный момент отдаем предпочтение корпорациям с фокусом на онлайн-продажи", - пишут они. Аналитики после 6-месячного перерыва снова включили в модельный портфель акции Amazon и ожидают, что активный спрос на онлайн-покупки в предновогодний период приведет к сильной отчетности компании по итогам 4 квартала 2020 года. Дополнительным фактором роста акций Amazon, по их мнению, является активное развитие облачной инфраструктуры, которая, по оценкам, принесет компании 66% операционной прибыли по итогам текущего года.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.