"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $320

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $320" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 34%, стоп-приказ: $210, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, бумага перешла в восходящий тренд. Об этом сигнализирует 50-дневная скользящая средняя, которая преодолела 200-х дневную, а также облако "ишимуко". Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $320. При покупке на объем 12% риск на портфель составит 1,5 %. Соотношение прибыль/риск - 2,9", - указывают эксперты "Финама".

Текущий год для Boeing Co. стал не самым удачным из-за снижения спроса на продукцию компании, но по мере роста экономики и возврата населения к путешествиям многие показатели будут восстанавливаться, отмечают аналитики.

"Boeing относится к циклическим компаниям и можно делать ставку на восстановление капитализации, а появление вакцины скажется только позитивно. Дополнительным триггером выступает разрешение FAA по использованию Boeing 737 MAX", - обращают внимание эксперты "Финама".

Boeing Co. - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

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