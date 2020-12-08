Рублю открыт путь к уровням 70-71 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Рублю открыт путь к уровням 70-71 руб./$1 после пробоя уровня поддержки в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Основная причина укрепления рубля - общемировой оптимизм в отношении вакцины и рост цен на нефть после заседания ОПЕК+. После трудных переговоров страны ОПЕК+ пришли к обоюдному согласию, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все еще слаб. В связи с этим, нефтяной картель решил с 2021 г. увеличить добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей в сутки ежемесячно до мая. Рублю открыта дорога к уровням 70-71 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

По мнению эксперта, с технической точки зрения, после пробоя уровня поддержки в диапазоне 75,5-76,5 руб. открылся путь к 70-71 руб. за доллар. По достижении данных цен Баженов рекомендует начинать активно набирать доллары с возвратом к 75-76 руб. за доллар.

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