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08 декабря 2020 года 13:57
Рубль укрепится до 71-72 руб./$1 в I квартале 2021г при сохранении текущих цен на нефть - Газпромбанк
Рубль укрепится до 71-72 руб./$1 в I квартале 2021г при сохранении цен на нефть на уровне $50/барр., говорится в обзоре Газпромбанка. Как отмечает аналитик банка Сергей Коныгин, за последние семь дней наблюдалось укрепление большинства валют развивающихся рынков. Российский рубль укрепился на 3,1%, бразильский реал - на 3,9%, мексиканский песо - на 1,3%, турецкая лира - на 0,5%. По мнению эксперта, писк-аппетит инвесторов усилился на фоне обнадеживающих новостей о запуске вакцинации против коронавируса в ближайшее время во многих странах. Позитив на рынке был также связан с потенциальным достижением компромисса в отношении нового пакета стимулирующих мер экономики США. "Поступление валютной экспортной выручки в ноябре-декабре возросло, - констатирует Коныгин. - Сказывается сезонное повышение спроса на минеральное сырье, а также рост цен на нефть. Профицит текущего счета в 4К20, по нашей оценке, может находиться на уровне 4-5 млрд долл. против дефицита в предыдущие месяцы. Предложение валюты на рынке также возросло благодаря регулярным продажам в соответствии с бюджетным правилом и дополнительным продажам ЦБ по сделкам с акциями Сбербанка и Аэрофлота (в сумме ~2,0 млрд долл. в месяц). При этом крупных выплат внешнего долга в конце года не наблюдается. Объем чистого погашения, по оценке ЦБ, составляет 1 млрд долл. в декабре. Расширение баланса валютной ликвидности является дополнительным фактором в пользу укрепления курса рубля в последнее время". Цены на нефть за последние две недели взлетели на 7,0%, приблизившись к отметке 50 долл. за барр., при этом рубль укрепился на 3,0%. На взгляд эксперта Газпромбанка, национальная валюта недооценена к текущим ценам на нефть примерно на 2,0 руб. Эта величина (помимо всего прочего) включает геополитическую премию за риск. "Согласно нашей модели, за последние семь дней основными факторами, которые стояли за укреплением рубля, выступали снижение индекса доллара DXY (вклад 0,5 п.п.), повышение цен на нефть (вклад 0,2 п.п.) и необъясненная компонента (1,5%). Последняя величина включает геополитическую премию и снижение этой компоненты в наибольшей степени объясняет укрепление курса рубля за последние семь дней", - делает вывод Коныгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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