Часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль на текущей неделе - BCS GM

Оптимизм фондовых рынков сходит на нет, часть инвесторов предпочтет взять паузу и зафиксировать прибыль, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Многообещающие перспективы массовой вакцинации и новые надежды на дополнительные меры поддержки в США позволили рынкам продолжить расти до некомфортно высоких уровней. Тем не менее, пандемия не отступает, все больше стран вводят, продляют или ужесточают локдауны, а переговоры по стимулам в США могут быстро развалиться - мы ожидаем, что на этом фоне часть инвесторов предпочтет взять паузу и зафиксировать прибыль. Кроме того, в отношениях США и Китая нарастает напряженность, что в сочетании с проблемными переговорами по Брекзиту стало очередным напоминанием о рисках для роста мировой экономики. Котировки Brent корректируются в свете опасений по поводу спроса", - комментирует ситуацию аналитик BCS GM Марк Брэдфорд.

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