"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Facebook с целью $305

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $305" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $270, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, актив торгуется в восходящем тренде, который проходит на $270. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе, при открытии позиции на 21,7% от портфеля, риск по нему составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск - 2,9", - указывают аналитики "Финама".

Эксперты ждут, что в ближайшее время коалиция американских штатов может прекратить судебный процесс по факту нарушения Facebook антимонопольного законодательства (сеть обвинили в недобросовестном приобретении и использовании конкурентов Instagram и WhatsApp).

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