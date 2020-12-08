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08 декабря 2020 года 12:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Facebook с целью $305
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $305" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $270, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения, актив торгуется в восходящем тренде, который проходит на $270. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе, при открытии позиции на 21,7% от портфеля, риск по нему составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск - 2,9", - указывают аналитики "Финама". Эксперты ждут, что в ближайшее время коалиция американских штатов может прекратить судебный процесс по факту нарушения Facebook антимонопольного законодательства (сеть обвинили в недобросовестном приобретении и использовании конкурентов Instagram и WhatsApp). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-FACEBOOK-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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