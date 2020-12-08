Сильный рост рубля, вероятно, заканчивается - "Финам"

Сильный рост рубля, вероятно, заканчивается на фоне начинающегося укрепления доллара к другим мировым валютам и сырью, говорится в комментарии "Финама".

Аналитики компании ожидают окончания влияния налогового периода и укрепления американской валюты на фоне роста импортного потребления в РФ под конец календарного года.

Эксперты компании напоминают, что в прошедшую пятницу вышли данные по рынку труда в США, которые оказались хуже ожиданий: число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило всего 245 тыс., тогда как ожидалось, что оно будет больше на 200 тыс. (месяц назад рост составил почти 400 тыс.). Таким образом, отмечают аналитики "Финама", восстановление рынка труда в США сильно замедлилось, что может быть связано со сложной эпидемиологической ситуацией в ноябре.

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