Рост акций на текущей неделе сохранится - Альфа-банк

Рост акций на этой неделе сохранится, так как его катализаторы остаются в силе, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Растет оптимизм по поводу новых бюджетных и монетарных стимулов в США и ЕС, что позитивно с точки зрения общего настроя на рынках, - указывает аналитик банка Джон Волш. - Акции российского сырьевого сектора поддержит свежая позитивная статистика из Китая, который продемонстрировал самый сильный за последние почти три года рост экспорта на 21,1% в ноябре. Высокие цены на нефть (Brent остается у отметки 49,00 долл./барр.) поддержат курс рубля и акции российских нефтегазовых компаний ("Лукойл", "Новатэк"), которые все еще дешевы, несмотря на свой недавний рост".

По мнению эксперта, ключевым драйвером роста рынков на этой неделе по-прежнему будет уход инвесторов в циклические сектора. "По вполне очевидным причинам акции банковского сектора являются неотъемлемым участником этой конъюнктуры рынка (Сбербанк, Банк "Санкт-Петербург", "Московская Биржа" ). Поскольку начинается вакцинация, спрос на бумаги технологического сектора, вероятно, отойдет на задний план", - отмечает Волш.

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