Идея дня: акции Интер РАО обладают существенным потенциалом роста - "ВТБ Мои инвестиции"

Акции "Интер РАО" остаются дешёвыми относительно отраслевых аналогов и обладают существенным потенциалом роста, говорится в комментарии "ВТБ Мои инвестиции".

"Акции "Интер РАО" отстают от рынка в этом году и являются дешёвыми относительно отраслевых аналогов. На прошлой неделе мы добавили их в ТОП акций России. Любая новость о возможном использовании денежных средств на балансе компании, скорее всего, вызовет рост акций. Мы не знаем, когда появятся и будут ли такие новости, но, после ноябрьского "ралли" на рынке остаётся всё меньше бумаг с существенным потенциалом роста. Акции "Интер РАО" становятся одним из наших фаворитов", - отмечают эксперты инвестбанка.

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