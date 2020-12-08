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08 декабря 2020 года 09:59
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в диапазоне 3180-3190 пунктов - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3170, 3160 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3210 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения". Участники российских торгов во второй половине торгов во вторник будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. В 13:00 МСК будет опубликован блок данных, включающий в себя оценку изменения ВВП Еврозоны и уровня занятости в ЕС за 3 квартал. Однако не стоит переоценивать значимость европейской статистики для локального рынка акций, обращает внимание эксперт "Алго Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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