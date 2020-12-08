Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в диапазоне 3180-3190 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи во вторник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3180-3190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3170, 3160 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3200, 3210 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет некоторое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Участники российских торгов во второй половине торгов во вторник будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. В 13:00 МСК будет опубликован блок данных, включающий в себя оценку изменения ВВП Еврозоны и уровня занятости в ЕС за 3 квартал. Однако не стоит переоценивать значимость европейской статистики для локального рынка акций, обращает внимание эксперт "Алго Капитала".

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