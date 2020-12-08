Рынок акций РФ начнет торги во вторник со снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию во вторник со снижения, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Поводов для продолжения роста мировых рынков не наблюдается, отмечает эксперт в комментарии компании, поэтому снятие технической перекупленности, которое вполне может пройти и в формате боковой консолидации, не должно вызывать удивления.

"Если приток денег на российский рынок акций продолжится, то с большой вероятностью спрос перекинется на акции "второго эшелона", сильно отставшие от динамики "голубых фишек" за последние недели. Здесь наиболее интересными покупками мы видим бумаги энергетических компаний", - указывает Антонов.

Позитивно аналитик смотрит и на бумаги металлургов, которые и понедельник были лучше рынка. "От них по-прежнему ждем высоких дивидендов и отыгрывания весьма вероятного ослабления курса рубля", - пишет Антонов.

Сбербанк вырос на 1,6% в понедельник, свидетельствуя о том, что интерес нерезидентов к рублевым активам остается, отмечает эксперт "Алор Брокер". "Сейчас бумага выглядит локально перекупленной, и небольшая коррекция ей не повредит. На снижении акции Сбербанка можно докупать хотя бы в расчете на рождественское ралли", - полагает он.

Процент прибавили в понедельник и акции "Газпрома", реагируя на движение трубоукладчиков вокруг недостроенного участка "Северный поток - 2", констатирует аналитик. "Особой перекупленности в бумагах не наблюдается. Не исключено, что если рынки "залягут в боковик" или начнется несильное коррекционное снижение, то акции газовой монополии будут лучше рынка. Они часто растут в период окончания восходящего тренда индекса Мосбиржи, а сейчас для этого есть и драйверы: ожидания окончания достройки "Северного потока - 2" и рост цен на газ, который может ускориться с наступлением холодов", - отмечает Антонов.

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