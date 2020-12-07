Нефть марки Brent может довольно скоро подорожать до $50/баррель - Saxo Bank

Нефть марки Brent может довольно скоро подорожать до $50/баррель, так как в Азии спрос уже сейчас высок, а рассеивание коронавирусных "туч" позволит присоединиться и другим, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Нефть достигла максимума за девять месяцев. Группа ОПЕК+ после очередной недели нервных переговоров заключила компромиссное соглашение о поэтапном поднятии добычи в предстоящие месяцы, начиная с 500 тыс. баррелей в сутки в январе. Если реализуются надежды на восстановление мирового спроса на топливо после начала вакцинации, то это соглашение поможет обеспечить поддержку ценам на нефть, пока они не смогут держаться самостоятельно", - отмечает Хансен.

По мнению эксперта, то, что рынок пошел вверх несмотря на то, что ожидал отсрочки ранее оговоренного повышения добычи на 1,9 млн баррелей в сутки, обусловлено заложенной в соглашение гибкостью: добыча может увеличиваться, но может и снова уменьшаться, если восстановление окажется медленнее расчетного. В целом, до сбалансированного рынка теперь ближе, поэтому прогнозы цен на сырую нефть и топливо на 2021 год значительно поднялись.

"Еще один фактор - это сокращение крупными нефтяными компаниями долгосрочных капитальных затрат более чем на 80 млрд долл. США за этот год, которое должно начать работать на повышение цен в 2022 году и далее, - указывает Хансен. - Правда, возможно, что нынешний год навсегда изменил способы работы и путешествий в мире, а с ними и потребление топлива, но так это или нет - покажет только время".

Эксперт банка полагает, что марка Brent должна довольно скоро дойти до 50 долл. США за баррель, так как в Азии спрос уже сейчас высок, а рассеивание коронавирусных туч позволит присоединиться и другим. "Насколько она поднимется в ближайшее время - зависит от того, как Европа и особенно США будут справляться со второй волной пандемии, пока еще не поставленной под контроль", - уточняет Хансен.

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