Рубль может подорожать до 70 руб./$1 в 1К21 - Sberbank CIB

Рубль может подорожать до 70 руб./$1 в первом квартале 2021 года на возможном глобальном ослаблении доллара, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты инвестбанка отмечают, что с начала декабря доллар вновь стал глобально слабеть на фоне роста инфляционных ожиданий в США после того как возобновились переговоры о новых фискальных стимулах в Конгрессе. Нефть при этом подорожала почти до $50 за баррель на фоне решения ОПЕК+.

"В результате рубль достиг 74 руб./$1. Ближе к концу текущего года возможно глобальное ослабление доллара в случае одобрения новых фискальных и монетарных стимулов в США, в связи с чем при спокойном геополитическом фоне рубль может подорожать до 70 руб./$1 в первом квартале следующего года", - считают аналитики Sberbank CIB.

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