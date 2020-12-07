Наиболее интересные бумаги среди китайских компаний на рынке США - ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop - BCS Express

Наиболее интересными бумагами среди китайских компаний на рынке США являются в данное время ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

"Победа Джо Байдена может способствовать улучшению взаимоотношений между США и Китаем. Это позитивный фактор для китайских корпораций, особенно из IT-сектора, - отмечает Холоденко. - На американском рынке акций торгуются бумаги ряда компаний из Китая. Среди эмитентов есть достаточно крупные корпорации. При этом речь идет не только о технологичных гигантах. Покупка некоторых китайских бумаг может быть неплохой ставкой на увеличение внутреннего рынка и растущий средний класс".

Аналитики BCS Express исследовали 34 китайские компании, торгующиеся на американских биржах. Взяв из них бумаги компаний с капитализацией свыше $5 млрд, проанализировали их по форвардному показателю EV/Revenue (капитализация+чистый долг/ожидаемая в ближайшие 12 мес. выручка), и оставили в списке всего 15 компаний с мультипликатором менее 6. Оценив фундаментальные показатели оставшихся компаний, эксперты BCS Express оставили 3 бумаги как наиболее интересные для инвесторов: New Oriental Education&Technology Group, Alibaba Group Holding Ltd. и Vipshop Holdings.

New Oriental - крупнейший частный поставщик образовательных услуг в Китае. Компания организует дошкольное обучение, онлайн-курсы, консультации по образованию за пределами КНР, а также выпускает учебные материалы. С момента основания в 1993 г. услугами компании воспользовалось более 51 млн студентов.

"Бизнес New Oriental не слишком зависим от экономических циклов, периодически он даже контрцикличен. Когда экономика ослабевает, многие люди обращаются к образовательным услугам для повышения квалификации. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $194. При этом котировка на закрытии пятницы - $162. Ближайшая поддержка, от которой начали отскакивать бумаги - $152, сопротивление - $170-172", - указывает Холоденко.

Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам, далее говорится в аналитическом материале. В ноябре Alibaba Group представила отчет за III календарный квартал. Компания отметила, что ключевое направление бизнеса - сфера электронной коммерции - устойчиво растет после прохождения весенней стадии пандемии коронавируса из-за улучшения расходов потребителей. Компания рапортовала о выручке в 155 млрд юаней (около $22,8 млрд) по сравнению с 119 млрд юаней за аналогичный период 2019 г. (+30,3%). На ближайшие 12 месяцев прогноз BCS Express предполагает 55%-й прирост показателя.

"Факторы риска - внимание регуляторов и высокая конкуренция в индустрии. В начале ноября IPO принадлежащего Alibaba онлайн-сервиса по кредитованию Ant Group было отложено из-за повышенного внимания финансовых органов, обеспокоенных теневым банковским бизнесом. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $350. При этом котировка на закрытии пятницы - $267. Бумаги оттолкнулись от первого уровня поддержки $260. Более сильная опорная зона в случае новой волны спуска BABA - $240-230", - указывает Холоденко.

Vipshop - владелец сайта VIP.com, специализирующегося на онлайн-продажах со скидками. Третья по величине компаний Китая в сфере электронной коммерции после Alibaba и JD.com. Vipshop сотрудничает с более чем 30 тыс. брендов. Активная пользовательская база компании - 340 млн зарегистрированных аккаунтов.

"Конец года - традиционно позитивный период для ритейлеров, - напоминает аналитик BCS Express. - На ближайшие 12 мес. прогноз Refinitiv предполагает 37%-й прирост прибыли на акцию (EPS) и 31%-е увеличение выручки. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $26. При этом котировка на закрытии пятницы - $25,2. Ближайший уровень поддержки - $24, следующий - $23".

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