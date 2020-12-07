Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на онлайн-конференции 9-10 декабря Банк России сможет прокомментировать денежно-кредитную политику перед началом "периода тишины", который предшествует заседанию его совета директоров 18 декабря. В Европе в центре внимания будет ЕЦБ, который может продлить программу стимулирования и увеличить её объем.

7 декабря:

- Финансовые результаты Сбербанка за ноябрь по РСБУ;

- Финансовые результаты "Трубной металлургической компании" за третий квартал;

- ЕС должен определиться с очередным пакетом стимулирующих мер объёмом $2,2 трлн, голосование по этому вопросу состоится, видимо, не раньше четверга.

8 декабря:

- Окончательная оценка ВВП еврозоны и Японии за 3К20;

- Индекс экономических ожиданий Германии в декабре от ZEW.

9 декабря:

- Выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на онлайн-конференции Банка России;

- Еженедельная статистика EIA по товарным запасам углеводородов в США.

10 декабря:

- Американский регулятор FDA рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech на получение разрешения на использование вакцины;

- Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике;

- Саммит ЕС;

- Выступление замминистра финансов Владимира Колычева на онлайн-конференции Банка России;

- Данные по инфляции и бюджету США за ноябрь;

- "АЛРОСА" опубликует результаты продаж за ноябрь.

11 декабря:

- Индекс цен производителей в США за ноябрь, индекс потребительской уверенности в США в декабре от Мичиганского университета;

- Предварительная оценка ВВП РФ за 3К20.

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