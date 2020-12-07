Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, будет в диапазоне 5,80-5,85% годовых на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80-5,85% годовых на текущей неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На текущей неделе ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80-5,85% годовых. Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций окажет поддержка банков ликвидностью со стороны ЦБ, - отмечает Монастыршин. - Регулятор сегодня проведет аукционы месячного и годового РЕПО на 1,5 трлн руб. и 100 млрд руб. соответственно. На предыдущем месячном аукционе в ноябре российские банки выбрали 1,2 трлн руб. по ставке 4,35% годовых".

Кривая доходности ОФЗ в прошедшую пятницу сместилась вниз на 1-2 б.п. Позитивное влияние на рынок рублевых облигаций на прошлой неделе оказал рост нефтяных цен на фоне продления соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи в начале 2021 г., указывает эксперт ПСБ. Также спрос на рисковые активы на глобальном рынке поддержали ожидания принятия нового пакета бюджетных стимулов США. При этом ускорение инфляции в РФ и сокращение ликвидности у российских игроков сдерживают рост цен ОФЗ на позитивном внешнем фоне.

Росстат в пятницу сообщил, что инфляция в ноябре составила 4,4% г/г, обращает внимание Монастыршин.

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