Торговый диапазон по паре USD/RUB на текущей неделе составит 74,00-77,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,00-77,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 88,50-91,50 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержку рублю оказало достигнутое в конце прошлой недели соглашение ОПЕК+ о незначительном наращивании добычи в начале 2021 года, - указывает Тимошенко. - Здесь участники также договорились проводить совещания раз в месяц для обсуждения и принятия необходимых мер по текущей обстановке на нефтяном рынке, что тоже позитивно сказывается на курсе российской валюты".

На взгляд эксперта, в целом положительное влияние на рынки оказывают новости из разных стран о начале массовой вакцинации от COVID-19. Так, Великобритания начнет делать прививки фирмы Pfizer от COVID-19 уже в начале следующей недели. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что первые поставки вакцины в его штате запланированы на 15 декабря. В России президент Владимир Путин поручил начать со следующей недели масштабное вакцинирование препаратом Sputnik V.

Одновременно с этими событиями на прошлой неделе появились сигналы о возможности скорого заключения сделки между демократами и республиканцами в отношении нового пакета помощи экономике США объемом $908 миллиардов. По мнению Тимошенко, данная информация также придала рынкам оптимизма и повысила аппетит инвесторов к риску, в том числе и к рублю.

С 7-го декабря ЦБ РФ незначительно сокращает объем продаж валюты (в сравнении с прошедшем месяцем) в рамках бюджетного правила, что, как считает эксперт банка, не должно оказать значительного влияния на курс рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.