Вероятна консолидация рубля к основным мировым валютам в понедельник утром - ПСБ

Вероятна консолидация рубля к основным мировым валютам на открытии торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Это позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 74,1 руб./$1 в начале дня. В дальнейшем сохранение спроса на риск может поспособствовать возобновлению укрепления национальной валюты. При этом в рамках ближайших сессии ожидаем стабилизации доллара в диапазоне 73-75 руб./$1", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.