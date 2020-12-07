Торги по индексу Мосбиржи в понедельник начнутся с понижения в пределах 0,1-0,5% - "Алго Капитал"

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3170-3180 пунктов, сообщается в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3170-3180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3190, 3200 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

Выхода значимой для локального фондового рынка иностранной статистики на понедельник не запланировано, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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