.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Торги по индексу Мосбиржи в понедельник начнутся с понижения в пределах 0,1-0,5% - "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 декабря 2020 года 09:53
Торги по индексу Мосбиржи в понедельник начнутся с понижения в пределах 0,1-0,5% - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3170-3180 пунктов, сообщается в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 3170-3180 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3160, 3150 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3190, 3200 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения". Выхода значимой для локального фондового рынка иностранной статистики на понедельник не запланировано, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 декабря 2020 года 16:11
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Магнитогорский металлургический комбинат", Сбербанк, X5 Retail, "ФосАгро" и "Московская биржа", говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем "ММК" -... читать дальше
.07 декабря 2020 года 15:53
BCS Express представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Jacobs Engineering Group, Westrock Co., Salesforce.com Inc., Cisco Systems Inc. и Alibaba Group Holding Ltd., говорится в комментарии инвесткомпании. "Новичком топ-5 текущей... читать дальше
.07 декабря 2020 года 15:03
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 3650-3700 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению, так как смог преодолеть долгосрочную трендовую линию, что является позитивным сигналом. Состояния перекупленности по индикатору RSI... читать дальше
.07 декабря 2020 года 14:10
Российский рынок акций способен продолжить рост до конца текущих торгов, ориентиром на закрытие понедельника является диапазон 3120-3205 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Американский рынок не отреагировал на слабые данные по рынку труда, вышедшие в пятницу и... читать дальше
.07 декабря 2020 года 12:29
Наиболее интересные бумаги среди китайских компаний на рынке США - ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop - BCS Express
Наиболее интересными бумагами среди китайских компаний на рынке США являются в данное время ADR New Oriental, Alibaba и Vipshop, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. "Победа Джо Байдена может способствовать улучшению взаимоотношений между США и Китаем. Это... читать дальше
.07 декабря 2020 года 11:39
Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на онлайн-конференции 9-10 декабря Банк России сможет прокомментировать денежно-кредитную политику перед началом "периода тишины", который предшествует заседанию его совета директоров 18 декабря. В Европе в центре внимания будет ЕЦБ, который может продлить... читать дальше
.07 декабря 2020 года 11:33
Опережающей динамики котировок от акций "Роснефти" в настоящее время не ожидается, говорится в комментарии BCS Express. "Компания сильно снизила объемы обратного выкупа акций в последние недели из-за сильного роста цены бумаг. Ранее мы отмечали, что как только стоимость акции превысила 400 руб.... читать дальше
.07 декабря 2020 года 11:06
Инвесторы вкладываются в промышленные металлы в расчете на рост активности обрабатывающей промышленности - ITI Capital
Инвесторы вкладываются в промышленные металлы, в частности, медь и никель, делая ставки на то, что одобрение вакцин от коронавируса и программы стимулирования экономики повысят активность обрабатывающей промышленности в рамках восстановления мировой экономики, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.07 декабря 2020 года 10:07
Рубль может подешеветь до уровня 74,5 руб./$1 в понедельник, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Большого количества событий в первый день недели не ожидается, отмечают эксперты Sberbank CIB. Коррекция доллара США после его падения на прошлой неделе может продолжиться в понедельник.... читать дальше
.07 декабря 2020 года 09:47
Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события и макростатистика: - Финансовые результаты Сбербанка за ноябрь по РСБУ; - Финансовые результаты "Трубной металлургической компании" за третий... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.