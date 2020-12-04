Цена нефти в ближайшем будущем превысит отметку в $50 за баррель - Saxo Bank

Цена нефти Brent в ближайшем будущем превысит отметку в $50 за баррель, при этом к высокому азиатскому спросу в конечном итоге присоединятся и другие, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Нефть достигла девятимесячного максимума после того, как группа ОПЕК+, после очередной недели обсуждений, договорилась о компромиссном соглашении. Добыча будет расти поэтапно в ближайшие месяцы, начиная с 500 000 баррелей/день в январе. С учетом ожидаемого восстановления мирового спроса на топливо на фоне старта повсеместной вакцинации, эта сделка будет иметь большое значение для обеспечения поддержки нефти до тех пор, пока она снова не окрепнет", - отмечают эксперты банка.

Тот факт, что рынок рос, несмотря на отсрочку ранее согласованного увеличения производства на 1,9 млн баррелей/день, был обусловлен гибкостью сделки, полагают аналитики. Это значит, что производство можно не только увеличить, но и сократить, если восстановление после пандемии окажется более медленным, чем ожидалось. Аналитики предполагают, что путь к сбалансированному рынку был сокращен, и на этой основе ожидания повышения цен на сырую нефть и топливо в 2021 году были усилены.

"Цена на Brent в ближайшем будущем превысит отметку в $50 за баррель, при этом к и без того высокому азиатскому спросу в конечном итоге присоединятся и другие. Прогнозирование краткосрочного ралли зависит от того, как Европа и особенно США справятся с текущей и еще не подконтрольной второй волной вспышки COVID-19", - прогнозируют эксперты Saxo Bank.

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