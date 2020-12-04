Sberbank CIB обновил топ низкорискованных рублевых бондов

Инструмент Ставка купона Дата погашения Доходность,% В обращении, млрд руб. Транснефть БО-9 7,2% 21.02.22 5,2 15,0 РСХБ БО-5 7,4% 9.03.22 5,6 25,0 Альфа-Банк-5 7,9% 11.08.22 5,7 8,0 Мегафон БО-3 7,9% 3.10.22 5,4 15,0 ГПБ-3 9,2% 31.01.23 5,7 10,0 Ростелеком-3-1 6,3% 14.02.23 5,4 15,0 ВЭБ-17 8,2% 22.06.23 5,8 20,0 МТС-9 8,6% 14.10.24 5,8 7,5 ГазпНефть-4-1 7,7% 12.12.24 5,9 10,0 РЖД-16 7,9% 25.06.26 6,3 30,0 Роснефть-4-2 7,5% 3.02.28 5,6 50,0

Sberbank CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций и позитивно оценивает перспективы рынка, говорится в комментарии инвестбанка. В топ-лист на покупку вошли облигации "Транснефти", Россельхозбанка (РСХБ), Альфа-банка, "Мегафона", "Ростелекома", "МТС", "Газпром нефти", РЖД, "Роснефти" Газпромбанка и ВЭБ.РФ. Снижение доходностей рублёвых бумаг может продолжиться в среднесрочной перспективе считают, эксперты Sberbank CIB. Внешний фон остается благоприятным благодаря новостям об удачных испытаниях сразу нескольких вакцин от коронавируса. На ближайших заседаниях ЦБ РФ возможно дальнейшее снижение ключевой ставки. Поддержку рублю оказывает глобальное повышение спроса на валюты развивающихся рынков, а в ближайшее время сыграют роль и сезонные факторы, такие как улучшение показателей платежного баланса РФ в 1К21. Постепенное восстановление глобальной экономики после пандемии будет оказывать поддержку ценам на нефть, что, в свою очередь, благоприятно отразится и на финансовых показателях нефтяных компаний, указывают в Sberbank CIB. "Соответственно, мы решили добавить в топ лучших низкорискованных облигаций несколько долгосрочных выпусков. Мы включили в него Роснефть 002Р-04 и три более доходных выпуска госбанков - РСХБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ. Все эти бумаги сейчас предлагают премию более 100 б. п. к рублёвым гособлигациям. Мы позитивно оцениваем перспективы рынка в целом, поэтому добавили в наш список и более длинный выпуск РЖД с доходностью 6,3% годовых", - пишут эксперты инвестбанка. "Роснефть 4-2 - облигация с опционом пут в феврале 2023 года. Это означает, что в феврале держатели этого выпуска смогут предъявить его компании для погашения по номиналу, и компания будет обязана сделать это. Если после исполнения опциона часть выпуска останется в обращении, то компания установит по нему новую купонную ставку. Доходность этого выпуска рассчитывается к пут-опциону, а не к погашению", - отмечают в Sberbank CIB.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.