Акции Сбербанка могут достигнуть уровня 285 руб. при сохранении аппетита к риску - "Велес Капитал"

Котировки акций Сбербанка могут достигнуть исторического пика на уровне 285 рублей при условии сохранения мирового аппетита к риску, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Акции Сбербанка продолжили получать поддержку от общемирового аппетита к риску, а также новостей, поступивших ранее на текущей неделе со Дня стратегии, отмечает эксперт инвестиционной компании.

"С технической точки зрения, обыкновенные акции вплотную подошли к максимуму текущего года в 270,80 руб., у которого покупатели в очередной раз задумаются об актуальности дальнейшего роста, - отмечает Кожухова. - В целом, если высокий мировой аппетит к риску сохранится, котировки вполне могут еще какое-то время расти и даже достигнуть исторического пика в 285 руб. Вопрос лишь в том, когда же придет время нисходящей коррекции. Негативным для "быков" сигналом в текущих условиях стало бы падение ниже поддержки 260 руб., которое укажет на риски снижения в район 250 руб. Пока же имеет смысл частично фиксировать прибыль или в полном объеме сохранять "лонги".

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