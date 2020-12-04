Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74 - 75 руб./$1 и 90 - 91 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 74-75 руб./$1 и 90 - 91 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Доллар на текущей неделе падает относительно других мировых валют - сказывается политическая неопределенность в США. Стало ясно, что переход власти пройдет не так гладко, как хотелось бы, одним из сценариев дальнейшего развития конфликта может быть приостановка работы правительства. Такая напряженная обстановка не могла не сказаться на настроениях инвесторов. На этом фоне рубль укрепляется относительно доллара и в меньшей степени - к евро. На рост российской валюты влияет растущая нефть - представителям стран ОПЕК удалось договориться о продолжении соблюдения договоренностей. За счет чего стоимость нефти марки Brent уже сейчас поднялась выше 50 долларов за баррель", - отмечает эксперт банка.

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