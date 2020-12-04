|Название
|Доля в портфеле в %
|Дивдоходность на след. 12 мес. в %
|"Газпром", ао
|10,1
|4,5
|"Лукойл", ао
|10,2
|4,9
|НЛМК, ао
|10,1
|7,4
|"Роснефть", ао
|10,2
|5,7
|Сбербанк, ао
|10,0
|5,1
|Сбербанк, ап
|10,1
|5,7
|"Сургутнефтегаз", ап
|10,0
|16,5
|"Алроса", ао
|5,0
|15,0
|"Аэрофлот", ао
|5,0
|0,0
|ГМК "Норникель"
|4,6
|15,7
|"Интер РАО", ао
|4,7
|3,7
|ММК, ао
|5,0
|13,0
|Polymetal, ао
|5,0
|9,4
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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Интер РАО, убрав Татнефть
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04 декабря 2020 года 13:30
"ВТБ Мои Инвестиции" добавил в топ-лист Интер РАО, убрав Татнефть
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ акций Россия, добавив акции "Интер РАО ЕЭС", убрав акции "Татнефти", говорится в комментарии инвестбанка. Также увеличен вес привилегированных акций "Сургутнефтегаза". "Мы сохраняем высокую экспозицию в циклических активах, поскольку вновь и вновь поступающие новости об успешном испытании вакцин продолжают поддерживать ожидания восстановления экономической активности по всему миру", - отмечают аналитики инвестбанка. Аналитики "ВТБ Инвестиции" увеличивают вес привилегированных акций "Сургутнефтегаза", так как они показали более слабую динамику на фоне сильного роста цен на нефть (+30%) и остальных акций компаний нефтегазового сектора. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" продолжают торговаться с двухзначной дивидендной доходностью за 2020 год. "Исключаем акции Татнефти на фоне отсутствия решения по дивидендам за 3 квартал 2020 года. Мы также ожидаем снижение маржинальности сегмента добычи в 2021 году ввиду изменения налогового режима компании", - отмечают эксперты. Аналитики инвестбанка добавили акции "Интер РАО" на фоне реализации программы стратегического развития компании. Также росту акций может способствовать вероятный запуск программы мотивации для менеджмента в начале 2021 года, полагают они. Топ акций Россия
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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