"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупка акций Сбербанка"

Инвесткомпания "КИТ Финанс Брокер" 4 декабря 2020 года закрыла торговую идею "покупка акций Сбербанка", открытую 4 августа 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров.

Доходность составила +17% и + 8,3% дивидендами (цена открытия - 226 руб., цена закрытия - 265 руб.), сообщается в комментарии. "Мы считаем, что акции Сбербанка достигли своих справедливых значений, и после значительной коррекции рекомендуем вновь откупать бумаги", - указывают аналитики инвесткомпании.

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