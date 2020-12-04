Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться ещё на 3-4% - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться ещё на 3-4%, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. В течение торгов пятницы эксперт допускает дальнейшее движение рубля в направлении 74,00 руб./$1.

По мнению Полевого, с начала 2021г усилятся факторы, связанные с сезонностью платежного баланса. Итоговое влияние сделки ОПЕК+ на сырьевую составляющую экспорта через механизм бюджетного правила будет определяться не только более медленным восстановлением его физических объемов, но и уровнем цен на нефть, которые уже торгуются выше уровня базовой цены на 2021г. в $43,2/барр. В целом, рубль в ближайшие месяцы может укрепиться ещё на 3-4%, но более значительного роста эксперт пока не ждёт: ЦБ в 2021г. может продолжить снижать ставку, а постепенное открытие границ неизбежно вернет спрос на валюту, связанный с туризмом. Санкционные риски отошли на второй план, но не пропали.

"Рубль в четверг продолжил рост, укрепившись ещё на 0,85%, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Причем, если в первой половине дня его укрепление сдерживалось покупками около 75,00 руб./$1, то после пробития этой отметки положительный импульс резко усилился. Сказался и общий позитивный фон в связи с ростом цен на нефть и слабостью доллара, и технические факторы. Отметим, что укрепление проходит без значимых движений в ОФЗ, что может говорить о закрытии спекулятивных позиций".

По мнению Полевого, фактором поддержки рубля до конца года останется тот факт, что Минфин продолжит продавать валюту в эквиваленте 50,8 млрд руб. в месяц (почти как и в ноябре). "Прогноз недополученных нефтегазовых доходов в 70,1 млрд руб. оказался очень близко к нашему прогнозу в 68 млрд руб., но финальная цифра оказалась ниже вновь из-за поправки на ошибку предыдущего месяца в 19,3 млрд руб. Помимо этого, ЦБ продает валюту на 4 млрд руб. по сделкам ФНБ с акциями Сбера и Аэрофлота", - отмечает эксперт.

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