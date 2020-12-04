Идея дня: акции в настоящее время привлекательнее бондов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" считают, что в декабре рынок войдет в стадию, когда цены на облигации после сильного ралли достигнут пика и начнут снижаться, и рекомендуют для покупок акции, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты напоминают, что на финансовых рынках существует модель того, как рынки достигают своего пика. Она в основном работала в течение последних 100 лет. На стадии "1" - цены на облигации после сильного ралли достигают пика и начинают снижаться из-за роста инфляции. На стадии "2" - продолжающееся инфляционное давление заставляет центробанки принимать меры для замедления инфляции, начинается коррекция на рынке акций. На стадии "3" - ужесточение мер приводит к охлаждению экономики и остановке роста цен на сырьевые товары.

"Возможно, в декабре мы войдём в стадию "1". По-прежнему считаем, что акции более привлекательны чем облигации", - резюмируют аналитики инвестбанка.

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