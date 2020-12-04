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04 декабря 2020 года 10:17
Рубль может вернуться к отметке 75 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль может вернуться к отметке 75 руб./$1, сообщается в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта утром в пятницу умеренно дешевеет, несмотря на рост цен на нефть в ночь на пятницу на 2% после решения ОПЕК+ повысить добычу с января меньше, чем планировалось ранее, отмечают аналитики. "Возможна глобальная коррекция доллара США после недавнего ослабления, и спровоцировать её может хороший отчет по рынку труда США. В результате рубль может вернуться к 75 руб./$1, а пара EUR/USD - опуститься ниже 1,21", - указывают в Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB ждут, что в пятницу котировки Brent будут консолидироваться в диапазоне $49,5-50/барр. "Утром они превысили $49,20/барр., чему способствовали надежды на стимулирование экономики США до конца года, а также то, что ОПЕК+ удалось прийти к компромиссу в вопросе ограничения добычи. Кроме того, цены на нефть может поддержать публикуемая в пятницу статистика по занятости в США", - отмечают они. Утром в пятницу доходность гособлигаций США незначительно растёт после снижения накануне, доходность азиатских локальных госбумаг немного снижается. С учетом возможного ослабления рубля аналитики Sberbank CIB полагают, что доходность ОФЗ в пятницу изменится незначительно. На следующей неделе доходность ОФЗ может снизиться, если укрепление рубля возобновится. При этом эксперты ожидают нейтральной динамики российского рынка акций перед выходными, но не исключают роста вслед за нефтяными котировками. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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