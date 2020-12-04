Доллар закрепится в диапазоне 73-75 руб./$1 на ближайшие торговые сессии - ПСБ

Доллар закрепится в диапазоне 73-75 руб./$1 на ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Основным фактором поддержки для национальной валюты в пятницу может выступить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет более чем на 2%, поднявшись в район 49,7 доллара за баррель, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Также покупкам, по его мнению, может поспособствовать ситуация в валютах развивающихся стран, которые утром предпринимают попытку укрепления.

"Несмотря на столь позитивный внешний фон, после уверенного роста в четверг ожидаем в начале дня бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 74,5 руб./$1. В дальнейшем национальная валюта может предпринять попытку дальнейшего укрепления, что приведет к закреплению доллара в диапазоне 73-75 руб./$1. Учитывая изменение ситуации на рынке энергоносителей, данный коридор выглядит актуальным на ближайшие сессии", - указывает Зварич.

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