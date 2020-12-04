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04 декабря 2020 года 09:57
Доллар закрепится в диапазоне 73-75 руб./$1 на ближайшие торговые сессии - ПСБ
Доллар закрепится в диапазоне 73-75 руб./$1 на ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Основным фактором поддержки для национальной валюты в пятницу может выступить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет более чем на 2%, поднявшись в район 49,7 доллара за баррель, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Также покупкам, по его мнению, может поспособствовать ситуация в валютах развивающихся стран, которые утром предпринимают попытку укрепления. "Несмотря на столь позитивный внешний фон, после уверенного роста в четверг ожидаем в начале дня бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 74,5 руб./$1. В дальнейшем национальная валюта может предпринять попытку дальнейшего укрепления, что приведет к закреплению доллара в диапазоне 73-75 руб./$1. Учитывая изменение ситуации на рынке энергоносителей, данный коридор выглядит актуальным на ближайшие сессии", - указывает Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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