Ухудшение внешнего фона в пятницу может спровоцировать волну восстановления доллара - ПСБ

Ухудшение внешнего фона в пятницу может спровоцировать волну восстановления доллара, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича.

"Рубль на валютной секции Московской биржи продолжил укрепляться к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,9%, отступив ниже 74,5 рубля, евро снизился на 0,4%, торгуясь в районе 90,6 рубля. Отметим, что на фоне стабилизации рынка энергоносителей, поводом к росту рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня укрепились. В результате, пара доллар/рубль ушла ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установила трехмесячные минимумы", - комментирует Зварич.

По мнению эксперта, дальнейшем стоит ожидать попыток американской валюты закрепиться в диапазоне 73-75 рублей. Однако ухудшение внешнего фона может спровоцировать волну восстановления доллара. В частности, этому может поспособствовать снижение рынка энергоносителей на фоне результатов саммита ОПЕК+. В этом случае доллар попытается отыграть часть потерь.

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