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03 декабря 2020 года 17:32
Падение доллара может остановиться в районе 74,55-74,67 руб./$1 - BCS Express
Падение доллара по отношению к рублю может остановиться в районе отметок 74,55-74,67 руб./$1, говорится в комментарии BCS Express. Пара доллар/рубль пробила нижнюю границу диапазона консолидации 75,3-76,68 руб./$1, направившись к следующей поддержке, находящейся в области 74,55-74,67 руб./$1, констатирует эксперт Дмитрий Бабин. "Вероятно, в этом районе падение доллара приостановится, и мы увидим по меньшей мере попытку скорректировать потери", - отмечает он. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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