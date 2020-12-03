Sberbank CIB представил топ-9 компаний РФ, бумаги которых в настоящее время наиболее привлекательны

"Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Татнефть", "Норильский Никель", Mail.ru Group, "МТС", X5 Retail Group и "РусГидро" вошли в список компаний РФ, бумаги которых в настоящее время наиболее привлекательны (топ-9), сообщается в обзоре Sberbank CIB.

"Газпром": Улучшение конъюнктуры глобального газового рынка предполагает значительный рост финансовых показателей компании в следующем году и повышение дивидендной доходности до 10% в 2022 году, отмечают эксперты.

"Роснефть": Предоставленные компании налоговые льготы ускорят восстановление прибыли и улучшат дивидендную доходность (до 9% в 2022 году), указывают в Sberbank CIB. В перспективе, по их мнению, катализаторами роста могут стать привлечение партнеров в проект "Восток Ойл" и получение крупного финансирования на условиях предоплаты.

"Транснефть" (привилегированные акции): Недавно одобренная правительством дивидендная политика "Транснефти" делает перспективу будущих выплат более определенной, считают аналитики. Дивидендная доходность к 2023 году может превысить 10%.

"Татнефть": Компания значительно пострадала от недавних изменений налогового режима, но остается высокоприбыльным бизнесом, который генерирует устойчивые дивидендные потоки. Уже в 2021 году можно будет рассчитывать на дивидендную доходность более 10%, указывают в Sberbank CIB.

"Норильский никель": Компания торгуется с весьма привлекательной оценкой, при этом стоимость корзины металлов, выпускаемых "Норникелем" на фоне восстановления мировой экономики должна вырасти, отмечают эксперты.

Mail.ru Group: "Мы видим два возможных катализатора в среднесрочной перспективе: это потенциальное IPO игрового бизнеса и консолидацию сервисов онлайн-образования в отдельной вертикали", - пишут эксперты Sberbank CIB.

"МТС": Дивидендная доходность превышает 9%. Дополнительными позитивными факторами являются благоприятная конкурентная среда, перспективы сокращения убыточной розничной сети и возвращение роуминговых доходов, которые должны позитивно повлиять на денежные потоки, отмечают аналитики.

X5 Retail Group: Компания собирается выделить онлайн-бизнес в отдельное юрлицо, которое затем выйдет на IPO. Это должно поспособствовать кристаллизации стоимости этого сегмента, который пока недооценен рынком, считают эксперты Sberbank CIB.

"РусГидро": "Сильные результаты 2020 года на фоне высокой водности позволят компании в значительной степени компенсировать списания, связанные с вводом в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани. Дивидендная доходность по итогам 2020 года должна вырасти до 8%, а в 2021-2022 годах (когда списаний не ожидается) она может превысить 9%", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

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