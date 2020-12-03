Целью восходящего тренда S&P 500 может стать уровень 4000 пунктов - BCS Express

Вероятной целью восходящего тренда по индексу S&P 500 может стать круглый уровень в 4000 пунктов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Индекс S&P 500 преодолел отметку 3640 пунктов и развивает очередную волну роста в рамках среднесрочного восходящего тренда, констатируют аналитики. Драйверами выступают мягкая монетарная политика, перспектива вакцинации и вероятность нового пакета фискальных стимулов.

"На среднесрочном горизонте взгляд на инструмент умеренно позитивный. Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере фиксации выше 3640 пунктов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов", - пишут эксперты BCS Express.

Аналитики также отмечают, что, с технической точки зрения, признаков слабости инструмента не наблюдается. "Локальные минимумы на "младших таймфреймах" стабильно растут, коррекции имеют ограниченный характер и быстро выкупаются. После открытия во вторник с "гэпом" котировки оказались на новых исторических максимумах и теперь уверенно держатся на занятых территориях два дня подряд. При такой картине более-менее существенная коррекция может реализоваться лишь в случае серьезного ухудшения рыночного фона", - указывают эксперты.

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