"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций McDonald's

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с целевой ценой $254,8 за штук и потенциалом роста в перспективе 12 месяцев 17,2%, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Сильное присутствие на рынке, а также инвестиции, которые McDonald's вложила ранее в доставку и в цифровые технологии, помогли компании поддержать бизнес в период пандемии. По оценкам компании, доля на рынке быстрого обслуживания и сопоставимые продажи начнут активно расти в 2021 году благодаря усовершенствованным гамбургерам, запуску нового куриного сэндвича, новой линии пекарни McCafe, рекламным акциям, а также программе лояльности", - указывает аналитик "Финама" Наталия Аседова.

По мнению Аседовой, успех корпорации McDonald's связан с множеством факторов, одним из которых является диверсификация бизнеса. Для кого-то, возможно, будет удивительным то, что ресторанный бизнес McDonald's зарабатывает деньги и на недвижимости. Компания продает и покупает через дочернюю фирму объекты недвижимости (примерно 45% земли и 70% помещений являются собственностью компании). Кроме того, McDonald's получает арендную плату от франчайзи.

Эксперт "Финама" отмечает факторы привлекательности McDonald's:

- В условиях пандемии компания столкнулась с определенными трудностями, в частности в связи с необходимостью закрывать свои рестораны на фоне введения ограничительных мер, а также возросших расходов для поддержки франчайзи, однако уже в третьем квартале наблюдалось значительное улучшение динамики сопоставимых продаж.

- Сопоставимые продажи в США в минувшем квартале увеличились на 4,6% г/г, тогда как во втором квартале снижение показателя составило 8,7% г/г. Между тем сопоставимые продажи в странах IOM сократились в третьем квартале на 4,4% г/г (после падения на 41,4% г/г кварталом ранее), а в странах IDLM показатель уменьшился на 10,1% г/г (против сокращения на 24,2% г/г во втором квартале). Совокупные сопоставимые продажи, в свою очередь, снизились в минувшем квартале лишь на 2,2% г/г (по сравнению с падением на 23,9% г/г во втором квартале).

- По оценкам самой компании, доля на рынке быстрого обслуживания и сопоставимые продажи начнут активно расти в 2021 году благодаря усовершенствованным гамбургерам, запуску нового куриного сэндвича, новой линии пекарни McCafe, рекламным акциям и программе лояльности.

- Компания в прошлом году заключила сделки по приобретению фирм Dynamic Yield и Apprente, что также должно поспособствовать росту сопоставимых продаж благодаря развитию технологий искусственного интеллекта.

- McDonald's находится на первом месте среди ключевых конкурентов по количеству ресторанов, осуществляющих доставку, которая и по сей день пользуется большой популярностью ввиду изменения поведения и предпочтений потребителей. Так, количество таких ресторанов у McDonald's составляет порядка 25 000, тогда как у KFC и Burger King около 20 000 и 11 500 соответственно.

- Свободный денежный поток увеличится в 2021 году до $ 6,2 млрд, по сравнению с $ 5,1 млрд, прогнозируемыми на текущий год. Капитальные затраты, в свою очередь, могут составить в 2020 году порядка $ 1,6 млрд против $ 2,4 млрд в минувшем году благодаря сокращению числа новых ресторанов в мире на фоне пандемии COVID-19. По оценкам McDonald's, в будущем году капитальные затраты начнут вновь расти в связи с запланированным открытием новых точек (в планы компании входит открытие 1300 новых ресторанов во всем мире в 2021 году).

- Дивидендная политика компании также свидетельствует о привлекательности акций для инвесторов. Выплачиваются дивиденды ежеквартально, при этом на сегодняшний день дивидендная доходность акций McDonald's составляет 2,4%. Компания стабильно увеличивает дивиденды в течение более 40 лет, а среднегодовой темп роста CAGR за период 2013-2020 гг. составил 7,11%.

"Несмотря на трудности, с которыми компания столкнулась в текущем году, наряду с публикацией отчетности за третий квартал McDonald's сообщила об увеличении своих квартальных дивидендов на 3% до $ 1,29 на бумагу, выплата которых запланирована на 15 декабря, а закрытие реестра акционеров состоялось 30 ноября. Таким образом, совокупные дивиденды за текущий год составят $ 5,05 на акцию, а в будущем году прогнозируется их увеличение до $ 5,48 на бумагу, что соответствует доходности 2,5% по текущему курсу", - заключает эксперт "Финама".

Американская компания McDonald's является лидирующей в мире сетью ресторанов быстрого питания, рыночная капитализация которой составляет на сегодняшний день порядка $162,02 млрд.

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