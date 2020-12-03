.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций McDonald's
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 декабря 2020 года 14:36
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций McDonald's
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций McDonald's Corp. с целевой ценой $254,8 за штук и потенциалом роста в перспективе 12 месяцев 17,2%, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Сильное присутствие на рынке, а также инвестиции, которые McDonald's вложила ранее в доставку и в цифровые технологии, помогли компании поддержать бизнес в период пандемии. По оценкам компании, доля на рынке быстрого обслуживания и сопоставимые продажи начнут активно расти в 2021 году благодаря усовершенствованным гамбургерам, запуску нового куриного сэндвича, новой линии пекарни McCafe, рекламным акциям, а также программе лояльности", - указывает аналитик "Финама" Наталия Аседова. По мнению Аседовой, успех корпорации McDonald's связан с множеством факторов, одним из которых является диверсификация бизнеса. Для кого-то, возможно, будет удивительным то, что ресторанный бизнес McDonald's зарабатывает деньги и на недвижимости. Компания продает и покупает через дочернюю фирму объекты недвижимости (примерно 45% земли и 70% помещений являются собственностью компании). Кроме того, McDonald's получает арендную плату от франчайзи. Эксперт "Финама" отмечает факторы привлекательности McDonald's: - В условиях пандемии компания столкнулась с определенными трудностями, в частности в связи с необходимостью закрывать свои рестораны на фоне введения ограничительных мер, а также возросших расходов для поддержки франчайзи, однако уже в третьем квартале наблюдалось значительное улучшение динамики сопоставимых продаж. - Сопоставимые продажи в США в минувшем квартале увеличились на 4,6% г/г, тогда как во втором квартале снижение показателя составило 8,7% г/г. Между тем сопоставимые продажи в странах IOM сократились в третьем квартале на 4,4% г/г (после падения на 41,4% г/г кварталом ранее), а в странах IDLM показатель уменьшился на 10,1% г/г (против сокращения на 24,2% г/г во втором квартале). Совокупные сопоставимые продажи, в свою очередь, снизились в минувшем квартале лишь на 2,2% г/г (по сравнению с падением на 23,9% г/г во втором квартале). - По оценкам самой компании, доля на рынке быстрого обслуживания и сопоставимые продажи начнут активно расти в 2021 году благодаря усовершенствованным гамбургерам, запуску нового куриного сэндвича, новой линии пекарни McCafe, рекламным акциям и программе лояльности. - Компания в прошлом году заключила сделки по приобретению фирм Dynamic Yield и Apprente, что также должно поспособствовать росту сопоставимых продаж благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. - McDonald's находится на первом месте среди ключевых конкурентов по количеству ресторанов, осуществляющих доставку, которая и по сей день пользуется большой популярностью ввиду изменения поведения и предпочтений потребителей. Так, количество таких ресторанов у McDonald's составляет порядка 25 000, тогда как у KFC и Burger King около 20 000 и 11 500 соответственно. - Свободный денежный поток увеличится в 2021 году до $ 6,2 млрд, по сравнению с $ 5,1 млрд, прогнозируемыми на текущий год. Капитальные затраты, в свою очередь, могут составить в 2020 году порядка $ 1,6 млрд против $ 2,4 млрд в минувшем году благодаря сокращению числа новых ресторанов в мире на фоне пандемии COVID-19. По оценкам McDonald's, в будущем году капитальные затраты начнут вновь расти в связи с запланированным открытием новых точек (в планы компании входит открытие 1300 новых ресторанов во всем мире в 2021 году). - Дивидендная политика компании также свидетельствует о привлекательности акций для инвесторов. Выплачиваются дивиденды ежеквартально, при этом на сегодняшний день дивидендная доходность акций McDonald's составляет 2,4%. Компания стабильно увеличивает дивиденды в течение более 40 лет, а среднегодовой темп роста CAGR за период 2013-2020 гг. составил 7,11%. "Несмотря на трудности, с которыми компания столкнулась в текущем году, наряду с публикацией отчетности за третий квартал McDonald's сообщила об увеличении своих квартальных дивидендов на 3% до $ 1,29 на бумагу, выплата которых запланирована на 15 декабря, а закрытие реестра акционеров состоялось 30 ноября. Таким образом, совокупные дивиденды за текущий год составят $ 5,05 на акцию, а в будущем году прогнозируется их увеличение до $ 5,48 на бумагу, что соответствует доходности 2,5% по текущему курсу", - заключает эксперт "Финама". Американская компания McDonald's является лидирующей в мире сетью ресторанов быстрого питания, рыночная капитализация которой составляет на сегодняшний день порядка $162,02 млрд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-MCDONALD'S-ОЦЕНКА
.
03 декабря 2020 года 18:35
Индекс РТС в пятницу может снизиться до 1310 пунктов, индекс Мосбиржи встретит конец недели на уровне 3150 п., отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Внешний фон для российского рынка акций в четверг нейтральный, - полагает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. - Ключевые индексы США... читать дальше
.03 декабря 2020 года 16:19
Газпромбанк сохраняет консервативный прогноз роста экономики РФ в 2021 году на уровне 1,5-2,0%, сообщается в обзоре банка. Экономическая активность в РФ затормозилась в начале четвертого квартала текущего года после значимого улучшения динамики реального ВВП в 3К20, констатирует аналитик Сергей... читать дальше
.03 декабря 2020 года 15:49
"Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Татнефть", "Норильский Никель", Mail.ru Group, "МТС", X5 Retail Group и "РусГидро" вошли в список компаний РФ, бумаги которых в настоящее время наиболее привлекательны (топ-9), сообщается в обзоре Sberbank CIB. "Газпром": Улучшение конъюнктуры глобального... читать дальше
.03 декабря 2020 года 15:23
Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3145-3200 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Риски для "быков" на фондовом рынке в краткосрочном периоде связаны с наметившимся усилением централизованной поддержки сегменту качественных активов, отмечает... читать дальше
.03 декабря 2020 года 14:54
Вероятной целью восходящего тренда по индексу S&P 500 может стать круглый уровень в 4000 пунктов, говорится в аналитическом материале BCS Express. Индекс S&P 500 преодолел отметку 3640 пунктов и развивает очередную волну роста в рамках среднесрочного восходящего тренда, констатируют аналитики.... читать дальше
.03 декабря 2020 года 13:59
Индекс S&P500 проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3640-3690 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует.... читать дальше
.03 декабря 2020 года 13:18
ADR "Норникеля" имеют хорошие шансы вырасти по мере восстановления мировой экономики, считают аналитики Sberbank CIB. "Предварительные данные о следующем пятилетнем плане развития КНР позволяют оптимистично оценивать спрос на цветные металлы в 2021 году, т. к. Китай планирует сконцентрироваться на... читать дальше
.03 декабря 2020 года 12:42
Потенциал роста котировок акций "Московской биржи" ограничен несмотря на сильные операционные результаты по итогам ноября, считают аналитики "Атона". При этом эксперты отмечают, что в настоящее время акции биржи торгуются с мультипликатором P/E 2020 14.0x, что выше исторического среднего... читать дальше
.03 декабря 2020 года 10:36
Инвесторы должны иметь некоторую долю защитных активов в декабре, в частности, российские еврооблигации, говорится в комментарии "ВТБ Мои инвестиции". "Декабрь - месяц высокой неопределенности. И мы не уверены, что многие к этому готовы. Наш совет: 1) придерживайтесь стратегии на нормализацию... читать дальше
.03 декабря 2020 года 10:34
Котировки нефти марки Brent могут подняться до $48,7/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Котировки нефти марки Brent в четверг могут подняться до $48,7/барр., а при дальнейшем росте нацелиться на $49,20/барр., полагают эксперты Sberbank CIB. В центре внимания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.