S&P500 проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3640-3690 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3640-3690 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Накануне индекс широкого рынка продолжил испытывать на прочность сопротивление в области 3665-3670 пунктов, где пролегает долгосрочная трендовая линия. Уверенного пробоя пока не произошло, но шансы на сохранение восходящего импульса сохраняются. После преодоления обозначенной области сопротивления индекс устремится к психологически важному уровню 3700 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

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