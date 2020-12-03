ADR Норникеля имеют хорошие шансы вырасти по мере восстановления мировой экономики - Sberbank CIB

ADR "Норникеля" имеют хорошие шансы вырасти по мере восстановления мировой экономики, считают аналитики Sberbank CIB.

"Предварительные данные о следующем пятилетнем плане развития КНР позволяют оптимистично оценивать спрос на цветные металлы в 2021 году, т. к. Китай планирует сконцентрироваться на строительстве новых объектов инфраструктуры и сокращении выбросов углерода. Кроме того, в Европе последняя тенденция активизируется, и правительства европейских стран сигнализируют о готовности стимулировать "зелёную" экономику посредством изменений регулирования", - отмечается в комментарии экспертов Sberbank CIB.

Инвестиции, направленные на сокращение выбросов углерода в транспортном секторе, электроэнергетике и промышленности, в целом позитивны практически для всех сырьевых товаров "Норникеля" (в частности, никеля, меди, кобальта и платины), которые, по мнению Sberbank CIB, с большей вероятностью вырастут в цене в 2021 году.

Если говорить о самой компании, то аналитики Sberbank CIB считают ограниченным риск конфликта между акционерами Владимиром Потаниным и "РусАлом", что позволяет оптимистично оценивать перспективы дивидендных выплат, а значит, позитивно для миноритарных акционеров.

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