Котировки Brent могут подняться до $48,7/барр. в четверг - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent могут подняться до $48,7/барр. в четверг, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Котировки нефти марки Brent в четверг могут подняться до $48,7/барр., а при дальнейшем росте нацелиться на $49,20/барр., полагают эксперты Sberbank CIB. В центре внимания заседание ОПЕК+, на котором, скорее всего, будет принято решение начать с января поэтапное увеличение добычи или отложить его на срок менее трех месяцев, отмечают в инвестбанке.

Аналитики Sberbank CIB считают, что в четверг рубль может на какое-то время перейти отметку 75 руб./$1 и продвинуться к 74,5 руб./$1, если цены на нефть вырастут вследствие позитивных комментариев от ОПЕК. Впрочем, высокий спрос на иностранную валюту, который может появиться на этих уровнях, как это бывало недавно при укреплении рубля, приведет к отступлению рубля до 75 руб./$1, отмечают эксперты.

Активность на рынке ОФЗ в среду была низкой, их доходность почти не изменилась. Утром в четверг доходности 10-летних КО США и азиатских гособлигаций в локальных валютах стабильны. Вышедшие в среду данные показали, что инфляция в РФ замедляется, поэтому могут усилиться ожидания, что ЦБ в декабре все же снизит ставку. На этом фоне в четверг возможно снижение доходности рублёвых облигаций на 1-2 б.п., полагают в Sberbank CIB.

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