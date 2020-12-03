Ключевые события четверга в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ОПЕК+, корпоративные события в РФ и макростатистика в США:

- ОПЕК+ проведёт ранее отложенную видеоконференцию, на которой планируется обсудить возможное смягчение ограничений на добычу в январе 2021 года;

- "ЛУКОЙЛ" проведет внеочередное собрание акционеров, а "Татнефть" - телефонную конференцию;

- В США выйдут данные о заявках на пособие по безработице.

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