BCS GM подтвердил рекомендацию "покупать" для ADR Норникеля

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют позитивный долгосрочный взгляд на "Норникель" и подтверждают рекомендацию "покупать" для ADR компании с целевой ценой $33 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

ГМК "Норильский никель" во вторник провел День аналитика и инвестора. В ходе мероприятия много внимания уделялось программам ESG, устойчивому росту, а также социальным инициативам.

"Дивиденды за 2021 г. (с выплатой в 2022 г.) станут последними, которые рассчитываются по формуле, прописанной в акционерном соглашении. Начиная с 2023 г., компания займет более сбалансированную позицию в отношении дивидендов из-за приближающегося пика программы капвложений. Менеджмент считает более подходящим подход, при котором дивиденды привязаны к FCF, значительная часть которого направляется на выплаты. На наш взгляд, новая формула расчета дивидендов после 2022 г., возможно, будет привязана к FCF, однако влияние на дивдоходность будет ограниченным из-за потенциально более низких, чем планируется, капзатрат и высоких цен на металлы в корзине "Норникеля"", - отмечают эксперты BCS GM.

"Норникель" сообщил, что резерв в размере $2,1 млрд, созданный в 1П20, предполагает реализацию самого консервативного сценария для компании. Позиция менеджмента соответствует взгляду аналитиков инвесткомпании, что окончательный размер выплаты государству за ущерб в итоге может быть снижен в зависимости от итогов судебного разбирательства между компанией и Росприроднадзором. Рассмотрение иска о взыскании ущерба с компании в результате аварии на ТЭЦ-3 запланировано на 4 декабря. Кроме того, по оценкам компании, чистый эффект от повышения в 3.5 раза налога на добычу полезных ископаемых с 2021 г. на EBITDA компании оценивается в $400 млн, что соответствует оценкам BCS GM и предполагает негативный эффект в размере 6,2% от чистой прибыли за 2021 г.

"Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на "Норникель" и подтверждаем рекомендацию "ПОКУПАТЬ" с целевой ценой $33/ADR, при этом считаем прошедший День инвестора нейтральным событием для инвесткейса компании. Бумаги "Норникеля" торгуются с мультипликатором M2M P/E 6.4x против исторического среднего диапазона 8-9x, что выглядит привлекательно, в том числе из-за отставания ценовых уровней от динамики корзины металлов компании", - заключают аналитики BCS GM.

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