Рубль в декабре, скорее всего, останется в диапазоне 75,3-76,7 руб./$1 - BCS Express

Рубль в декабре, скорее всего, останется в диапазоне 75,3-76,7 руб./$1, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Показать уверенный рост в оставшийся до конца года период рублю будет непросто, - полагает Бабин. - Кроме сохраняющейся переоцененности к нефти, сдерживающим укрепление фактором способны выступить пиковые платежи российских компаний по внешнему долгу, составляющие в декабре $15,38 млрд против $4,38 млрд в ноябре. Также в конце месяца давление на рубль может оказать стремление многих участников рынка уйти на длинные новогодние праздники в иностранной валюте из-за опасений реализации в этот период каких-либо рисков. Российский долговой рынок в последние недели дает, скорее, умеренно негативные сигналы рублю, и вряд ли мы увидим всплеск интереса к ОФЗ со стороны иностранных инвесторов".

По мнению эксперта, не последнюю роль в динамике рубля в декабре и в начале следующего года могут сыграть итоги заседания Банка России 18 декабря. Некоторые ожидают от регулятора еще одного снижения ставки до нового исторического минимума. В пользу этого говорит существенное улучшение внешней рыночной и геополитической обстановки. Однако инфляционные тенденции свидетельствуют об ускорении роста потребительских цен, в результате чего годовая инфляция временно превысила таргет ЦБ в 4% и верхнюю планку его прогнозного диапазона на 2020 г. в 3,9-4,2%, составив на конец ноября 4,3%.

Это, на взгляд аналитика, может препятствовать дальнейшему смягчению монетарной политики Банка России. В то же время, появление отчетливых сигналов от регулятора, свидетельствующих о начале длительной паузы в снижении ставки или о завершении цикла ослабления денежно-кредитных условий, могут оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе.

"Таким образом, в соответствии с базовым сценарием, в декабре рубль останется в коридоре, сформированном во второй половине предыдущего месяца. У пары USD/RUB он соответствует диапазону 75,3-76,7. К концу месяца доллар может попытаться пробить его верхнюю границу, направившись выше уровня 77 руб., но пока мы наблюдаем попытку пробоя нижней границы диапазона консолидации", - прогнозирует Бабин.

Однако для возобновления планомерного снижения российской валюты должна ухудшиться внешняя рыночная или геополитическая обстановка, считает аналитик BCS Express. Так как сейчас соответствующих драйверов не наблюдается, подъем доллар выше 78 руб. на краткосрочном горизонте не ожидается.

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