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02 декабря 2020 года 17:03
Спрос на рынках акций развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе - BCS Express
Спрос на рисковые активы, в том числе акции на рынках развивающихся стран, в среднесрочной перспективе сохранится, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Одним из важных драйверов роста нашего рынка является приток новых инвесторов. В целом сохраняю мнение, что спрос на рисковые активы, в том числе акции развивающихся стран, в среднесрочной перспективе сохранится. Локальная перегретость рынков может быть снята за счет временной консолидации или коррекции. Политика нулевых процентных ставок выдавливает капитал из консервативных инструментов в поисках доходности", - пишет Карпунин в аналитическом материале. Эксперт отмечает, что по индексу Мосбиржи следующим ориентиром наверху можно выделить область новых исторических максимумов 3225-3245 пунктов. "Поддержку оказывает как общий интерес инвесторов к развивающимся площадкам, так и фактор относительно стабильных цен на нефть. Мы видим внушительные притоки капитала на рынок, которые в первую очередь ориентируются на наиболее ликвидные инструменты. Это "голубые фишки", включая бумаги нефтяников, металлургов и таких историй, как обыкновенные акции Сбербанка", - указывает Карпунин. Также аналитик BCS Express обращает внимание, что высокие темпы распространения COVID-19 в мире, а также принятые ограничительные меры уже не являются для инвесторов фактором, указывающим в пользу распродаж. Рынки живут ожиданиями нормализации ситуации и восстановления экономической активности в 2021 г. по мере начала массовой вакцинации. Карпунин отмечает, что в условиях падающего индекса доллара, который в настоящее время находится уже около минимумов с апреля 2018 г., устойчиво выглядят сырьевые товары, включая промышленные металлы. "Когда инвесторы видят риски будущей инфляции из-за избыточных стимулирующих мер, то они пробуют защититься в реальных активах. Соответственно, и российские экспортеры в этом плане могут быть интересны. Например, это касается металлургов, производителей удобрений", - пишет он. То же самое происходит и на рынке недвижимости, особенно с учетом фактора льготной ипотеки, продленной до середины 2021 г., указывает эксперт BCS Express. Цены на жилье в России активно растут и в ноябре ускорились, что как раз отражает высокий спрос, в том числе с точки зрения инвестиций населения. В условиях снижения реальных процентных ставок практически до нуля, когда доходность безрисковых активов (ОФЗ, вклады) опустилась к уровню годовой инфляции, консервативные инвесторы частично переходят в недвижимость, отмечает Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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