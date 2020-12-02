Sberbank CIB открыл несколько новых торговых идей в сырьевых отраслях РФ, закрыв большинство прежних, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Перспектива появления вакцины вызвала ралли на глобальных рынках. Для того чтобы глобальная экономика вернулась на уровни, близкие к нормализованным до пандемии коронавируса, потребуется время, однако путь к этой цели уже наметился. В сложившихся условиях циклические акции будут показывать опережающую динамику, что побуждает нас открыть новые торговые идеи в сырьевых отраслях, при этом закрыв большинство прежних торговых идей", - пишут аналитики Андрей Кузнецов и Коул Эйксон.

НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

"Покупать акции "Газпрома". Это ставка на восстановление цен на газ в Европе, еще не в полной мере учтенное в цене акции компании, отмечают эксперты.

"Покупать ADR ГМК "Норильский никель". Акции компании торгуются по низким мультипликаторам, но вполне могут выиграть от восстановления глобальной экономики, считают аналитики Sberbank CIB.

Вместо идеи "покупать акции "Роснефти" против "НОВАТЭКа" идея "покупать акции "Роснефти". "Наша рекомендация обеспечила доходность 17%, но теперь мы закрываем "короткое плечо" сделки, чтобы сделать прямую ставку на улучшение спроса на энергоносители", - пишут Кузнецов и Эйксон.

ЗАКРЫТЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

Аналитики Sberbank CIB закрыли идею по ADS HeadHunter. "Мы открыли рекомендацию в ожидании получения локального листинга, теперь мы ее закрываем, чтобы зафиксировать прибыль в размере 24%", - отмечается в комментарии.

Также закрыта идея по GDR TCS Group. "Рекомендация принесла отличные результаты - доход 28% в абсолютном выражении", - указывают эксперты Sberbank CIB.

Закрыта и идея по акциям "Татнефти". "Эта рекомендация была открыта непосредственно перед введением карантина. С тех пор компания существенно пострадала из-за изменения налогов. Мы фиксируем убыток 44%", - пишут Кузнецов и Эйксон.

Также эксперты закрыли идею по GDR Globaltrans. "Получение локального листинга не поддержало цену акций компании, и в отсутствие краткосрочных катализаторов мы закрываем торговую рекомендацию", - указывают они.

Закрыта идея по GDR Etalon в связи с отсутствием видимых краткосрочных катализаторов. А также идея по акциям Polymetal в связи с ожиданием продолжения выхода инвесторов из защитных активов.

Аналитики отмечают, что в силе осталась идея по GDR X5 Retail Group. "Улучшение перспектив онлайн- и основного бизнеса побуждают нас повысить целевую цену до $48,00 за бумагу. Рекомендация прежняя", - отмечают Кузнецов и Эйксон.

Осталась в силе и идея по GDR Mail.ru Group. "Получение локального листинга уже помогло компании уйти в отрыв от остальных. При этом наши отраслевые аналитики считают, что включение акций группы в индекс MSCI может привести к притоку активных денег в эти бумаги", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

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